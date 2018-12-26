В 2019 году глава Зауралья сделает упор на улучшение качества жизни людей, чистоту на дорогах и реализацию нацпроектов

Глава Курганской области Вадим Шумков обозначил основные направления своей работы в следующем году, он выступил на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

В первую очередь врио губернатора затронул тему социальных обязательств власти перед народом. По словам Шумкова, особое внимание нужно обратить на задолженность перед семьями, которым не выплачен материнский капитал за рождение второго ребенка. На сегодняшний день в Зауралье этот долг висит в размере более 200 млн рублей.

"У нас около 600 жителей области получат эти деньги в самое ближайшее время. Из бюджета уже направлено на эти цели около 200 млн рублей. Мы планируем увеличить и финансирование на покупку жилья для детей-сирот", - отметил Шумков.

Руководитель региона также отметил и важность реализации национальных проектов.

"Курганская область начинает реализацию 12 нацпроектов и более 40 региональных. Все основное финансирование из федерального бюджета будет идти только через нацпроекты", - добавил врио губернатора.

Вадим Шумков рассказал о строительстве новых яслей, чтобы исключить очереди в детские сады детей от 2 месяцев до 3 лет. Ранее в социальных сетях жители Зауралья высказывали недовольство нехваткой мест именно в яслях. Мамочки жаловались, что им нужно выходить на работу, а ребенка оставить не с кем. В 2019 году, отметил глава региона, эта проблема будет решена - в области построят 8 яслей.

Сказал Шумков и о строительстве больниц и поликлиник.

"Будут построены три культурно-досуговых центра, несколько больниц и поликлиник. Также в рамках инвестиционной программы мы каждый год ремонтируем ряд социальных учреждений. Я дал поручение проработать единый стандарт, который будет применяться при ремонте объектов одинакового профиля", - отметил глава региона.

Врио губернатора напомнил депутатам об износе коммунальных сетей в городе Кургане - на сегодняшний день он составляет почти 90%. Многие сети были построены еще в 60-70-х годах прошлого века. Сейчас администрация города выделяет "Водному союзу" субсидии на ремонт сетей. Шумков пообещал, что за пять лет все трубы будут полностью обновлены.

"Планируется полная модернизация водоподачи и водоотведения в областном центре в течение ближайших пяти лет. Это станет возможным с помощью федерального финансирования через национальные проекты", - сказал Шумков.

Также глава региона затронул проблему некачественной работы управляющих компаний. В Кургане есть несколько ЖКО, которые собирают с жильцов деньги, однако добросовестно свои услуги не выполняют. С такими УК Шумков предложил бороться очень жестко вплоть до лишения лицензии.

"Есть факты сбора денег управляющими компаниями без полноценного предоставления услуги. Мы обратились к общественным организациям Курганской области, с их помощью проводится комиссионная работа. Наша задача - защищать граждан от таких УК", - сказал глава Зауралья.

Особое внимание в своей работе в 2019 году Вадим Шумков планирует обратить на наведение чистоты в Кургане и области. Это касается уборки снега и очистки территорий от грязи и пыли.

"Прямой показатель эффективности власти - чистые дворы, дороги, улицы. Работы по очистке территорий будем продолжать постоянно", - сказал врио губернатора.

Руководитель Курганской области отметил, что займется контролем качества строительства дорог. Он отметил, что стоит очистить дорожный рынок от плохих подрядчиков.

"Следующий год - это первый год, когда регион получит федеральное софинансирование в значительном объеме. Нам подтвержден 1,7 млрд рублей на региональные дороги", - сказал Вадим Шумков.

Глава региона добавил, что для повышения экономики Курганской области нужно строить новые заводы и предприятия, чтобы появлялись рабочие места и рос уровень жизни людей.