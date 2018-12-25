После победы "Зауралья" над хоккейным клубом "Динамо" тренер питерцев отметил, что отдельные игроки не были готовы к игре

Курганский хоккейный клуб "Зауралье" с крупным счетом обыграл действующих чемпионов ВХЛ - питерскую команду "Динамо", встреча прошла 25 декабря в ледовом дворце имени Парышева, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоговый счет после трех периодов - 6:2 в пользу зауральцев.

С первых минут игры команда из "города на Неве" взяла инициативу в свои руки и начала агрессивно атаковать, однако пыл динамовцев уже на 9-ой минуте встречи сбил Егор Коробкин, а на 13-ой минуте Тимофей Меньщиков удвоил преимущество "Зауралья". В конце первого периода курганцы все же смогли пропустить шайбу в свои ворота - на 19-ой минуте динамовец Сергей Шестаков сделал счет 2:1.

Второй период прошел под полным контролем курганской команды и закончился со счетом 4:1. В третьей двадцатиминутке встречи зауральцы первыми забили две шайбы в ворота соперника, но на 56-ой минуте "Динамо" смогли забросить свою вторую шайбу в этом матче.

Как отметил главный тренер питерцев Сергей Орешкин, некоторые игроки "Динамо" просто не были готовы к этой игре.

"Спасибо нашим вратарям, что не довели матч до разгромного счета. Отдельные личности не были готовы к игре. Видимо, готовились к Новому году", - сказал тренер "Динамо".

Главный тренер "Зауралья" Альберт Логинов добавил, что курганцы сделали правильные выводы после крупного поражения от клуба "СКА-Нева".

"Хорошая игра была по движению, но пока что не можем исключить такие ошибки, которые приводят к голам в наши ворота. То есть привозим голы сами себе", - сказал Логинов.

Сейчас "Зауралье" находится на 6-ой строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. Следующая игра пройдет на домашнем льду - курганцы 27 декабря будут принимать у себя "Югру" из Ханты-Мансийска.