25 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Заключил досудебное соглашение. Экс-главу Миасса Васькова отпустили из СИЗО под домашний арест

В Челябинске суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест экс-главе Миасса Геннадию Васькову.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, Васьков заключил досудебное соглашение, в связи с этим и была изменена мера пресечения. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом по своему месту жительства в Миассе. Суд разрешил ему ежедневные часовые прогулки.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Сегодня стало известно, что ему предъявлено дополнительное обвинение в покушении на получение взятки.

По версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением.

Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб.

За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств.

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Заключил досудебное соглашение. Экс-главу Миасса Васькова отпустили из СИЗО под домашний арест

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Теги: Геннадий Васьков, уголовное дело, арест, глава Миасса, домашний арест, досудебное соглашение,



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Ранее 24.12.2018 09:32 Мск Экс-главу Миасса Васькова могут отпустить из СИЗО под домашний арест

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