25 Декабря 2018
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Общество Уральский ФО

Премьер РФ вручил руководству Северского трубного завода премию правительства в области качества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вручил премию в области качества управляющему директору Северского трубного завода (СТЗ) Михаилу Зуеву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Трубной металлургической компании (ТМК), данная премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В ходе торжественной церемонии в доме правительства Медведев вручил правительственные награды лучшим организациям страны. Помимо СТЗ премий удостоены еще 10 российских предприятий и организаций, представляющих самые разные отрасли, включая авиацию, судостроение, энергетику, пищевое и фармацевтическое производство и др. Лауреаты были отобраны из 282 претендентов по итогам двухступенчатой экспертной оценки.

"Эта оценка – результат вашей работы. Главную оценку здесь ставят экономика, рынок и сама жизнь. Оценка складывается из различных составляющих, но основной критерий – именно качество, которому дают оценку люди, использующие ваши услуги или потребляющие вашу продукцию", — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев, Михаил Зуев(2018)|Фото: tmk-group.ru

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Премьер РФ вручил руководству Северского трубного завода премию правительства в области качества

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Северский трубный завод, правительство, премия



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