США планировали создать биолабораторию в Симферополе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию по типу грузинского центра Лугара.

По ее словам, когда Крым присоединился к России после референдума, там были обнаружены ящики с биоматериалами, подготовленными к отправке.

Попова добавила, что сейчас на Украине располагаются 11 лабораторий США, модернизированных за счет денег Пентагона, передает РИА Новости.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе предоставил российской стороне подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в Грузии.

В Министерстве обороны России провели анализ этих материалов и заявили, что не все сходится с заявлениями Пентагона, сделанными ранее.

Штаты не раз заявляли, что никаких разработок биологического оружия в Центре Лугара не проводится. Также было сказано, что данный объект и вовсе не принадлежит американцам. Однако сведения в документах, предоставленных Гиоргадзе, говорят об обратном: Америка пытается обойти положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.