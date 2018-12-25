"Урал" расторг контракт с полузащитником, который вывел команду в четвертьфинал Кубка России
Футбольный клуб "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Евсеевым.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игрок, выступавший в "Урале" с лета 2017 года, покидает клуб по взаимному согласию сторон.
За время выступления 24-летний футболист принял участие в 25 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Евсеев переходил в "Урал" из питерского "Зенита"
Также на его счету один гол в Кубке России. Напомним, именно мяч Евсеева "Нижнему Новгороду" помог уральцам выйти в четвертьфинал турнира.
Где Алексей продолжит карьеру, не уточняется.