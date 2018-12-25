25 Декабря 2018
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Поджигателя храма на Ганиной Яме в Екатеринбурге могут посадить на пять лет

20-летний житель Екатеринбурга, обвиняемый в поджоге храма на территории Ганиной Ямы, готовится предстать перед судом. Ему грозит тюрьма.

Напомним, инцидент случился в октябре этого года. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, молодой человек проходил реабилитацию и жил на территории мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Однажды в помещении кладовой злоумышленник увидел на полу ковры и ветошь, и при помощи газовой зажигалки устроил поджог. После этого, проследовав к зданию храма, пироман запалил ветошь в отверстии воздуховода на фасаде.

храм, поджигатель, задержанный(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Задержанный поджигатель

В итоге огнем было повреждено здание храма во имя святых Царственных Страстотерпцев общей площадью 155,8 кв.м, а также уничтожено имущество монастыря.

Как добавили в прокуратуре, в прошлом парень был осужден за совершение кражи. Сейчас же ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Поджигателя храма на Ганиной Яме в Екатеринбурге могут посадить на пять лет

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Теги: храм, поджог, суд, Екатеринбург



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