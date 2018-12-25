"На коне будет тот, кто благороден". Поклонская поздравила с Новым годом верхом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила граждан России с Новым годом верхом на коне. Отчасти такое решение она сама объяснила в своей поздравительной речи. Видео с поздравлением Наталья Поклонская разместила в своих соцсетях.

"Пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден", - пожелала россиянам депутат.

Отметим, что сегодня, 25 декабря, свое поздравление опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии опубликовала в Youtube музыкальное видео Ансамбля Росгвардии на песню "Last Christmas". Как передает корреспондент Накануне.RU, клип рассказывает о том, как росгвардейцы песней прогоняют "небывалые холода", которые оставляют жителей столицы без праздников".