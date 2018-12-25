25 Декабря 2018
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Политика

Виталий Милонов предлагает выселить "Дом-2" ядерный полигон на Новой Земле

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил "переселить" съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2" из Подмосковья на архипелаг Новая Земля, который располагается в Северном Ледовитом океане. Он отметил, что расположить "телестройку" стоит на полигоне, где проводились испытания ядерного оружия, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле "Дом-2", где происходили испытания ядерного оружия - там пусть снимают. Там им самое место", - заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что началось проектирование новых площадок для съемок телешоу "Дом-2". Новый участок для съемок будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном. Павильоны для съемок телешоу "Дом-2" в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округ – прим. ред.) могут освободить для строительства дороги в августе 2019 г., напоминает "Москва".

В 1954 году на Новой Земле был открыт советский ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года (официальная дата объявления моратория на ядерные испытания) на полигоне было произведено 132 ядерных взрыва: 87 в атмосфере (из них 84 воздушных, 1 наземный, 2 надводных), 3 подводных и 42 подземных. Среди экспериментов были и очень мощные мегатонные испытания ядерных зарядов, проводившиеся в атмосфере над архипелагом.

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Виталий Милонов предлагает выселить "Дом-2" ядерный полигон на Новой Земле

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Теги: виталий милонов, дом-2, архипелаг новая земля



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