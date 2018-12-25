25 Декабря 2018
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Дело о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году готовится к передаче в суд

Следственный комитет РФ завершил работу по уголовному делу о похищении эстрадного певца Авраама Руссо в 2004 году.

Напомним, ранее в организации похищения заподозрили бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Оказалось, что известный артист написал заявление на своих обидчиков спустя 14 лет после инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом пригласил певца в ресторан "Прага" в Москве, где отвел в свой кабинет и стал насильно удерживать и избивать. После этого Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все концерты и вести эстрадную деятельность уже на его условиях.

Тельман Исмаилов(2017)|Фото:Lenta.ru

Тельман Исмаилов

Затем подельники насильно поместили артиста в автомобиль и отвезли в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился на требования.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд. В отношении остальных соучастников дело выделено в отдельное производство, работа по нему продолжается. Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск.

Напомним, в декабре 2017 года Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве.

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Дело о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году готовится к передаче в суд

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Теги: Руссо, похищение, Исмаилов



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