Пьяный зауралец руками до смерти забил случайного собутыльника

В Курганской области на время следствия заключили под стражу 29-летнего мужчину, который руками до смерти забил случайного знакомого.

Ночью 12 декабря злоумышленник пил у своих соседей вместе с потерпевшим, которого до этого не знал - потом парочка отправилась домой к последнему, в ходе ссоры гость набросился на хозяина и избил его руками, нанося удары по лицу и телу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После избиения мужчина убежал, а брат избитого хозяина дома вызвал "скорую", которая доставила его в больницу. Однако через несколько дней пострадавший умер от полученных травм.