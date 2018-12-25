25 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Дело матери зауральского мальчика, который погиб под грузовым поездом, передали в суд

В Курганской области передано в суд уголовное дело в отношении женщины и мужчины, которые обвиняются в причинении смерти по неосторожности ребенку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 14 сентября этого года возле железной дороги между городами Катайск и Далматово мать мальчика и ее сожитель шли в лес, 5-летний ребенок находился с ними. Мужчина и женщина были пьяны и выясняли отношения - мальчик оказался без присмотра и взобрался на железнодорожные пути, по которым в этот момент проходил грузовой поезд. Состав насмерть сбил ребенка.

"Мальчик был поставлен в опасное для жизни и здоровья состояние, поскольку не имел возможности в силу малолетства и беспомощности принять меры к самосохранению", - сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

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Дело матери зауральского мальчика, который погиб под грузовым поездом, передали в суд

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Теги: поезд, мальчик, ребенок, смерть, гибель, мать, уголовное дело



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