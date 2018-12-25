25 Декабря 2018
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Следователи проверят "дедовщину" в детском лагере на Камчатке

На Камчатке Следственный комитет проверяет инцидент в детском лагере. Один из сотрудников решил навести там "армейские" порядки.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Камчатскому краю, все случилось в ночь на 22 декабря в детском оздоровительном лагере "Волна". Известно, что вожатый пинал ногами по кроватям, а также заставил мальчиков приседать и отжиматься. Кроме этого, он хватал девочек за ноги.

Следователи намерены разобраться в произошедшем. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, ранее скандал разгорелся в Ивановской области: в детском лагере воспитанников на несколько дней запирали в комнате без окон по решению директора.

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Следователи проверят "дедовщину" в детском лагере на Камчатке

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Теги: лагерь, Камчатка, проверка, СКР



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