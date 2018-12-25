Ступени Главного храма Вооруженных сил РФ сделают из трофейной техники вермахта

Трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена с тем, чтобы отлить из нее ступени Главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, строительство идет по плану и уже закончено возведение фундамента. "Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", - сказал глава военного ведомства России, сообщает ТАСС.

Решение о возведении храма было принято 4 сентября в ходе селекторного совещания с участием руководящего состава Вооруженных Сил РФ. Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

"Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России", - говорится в сообщении Минобороны.

Строительство будет осуществляться за счет добровольных пожертвований из личных средств военнослужащих и членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Сбором средств будет заниматься специально учрежденный для этого Благотворительный фонд "Воскресение".