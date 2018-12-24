Общественная палата возмутилась решением Совета Федерации по переходному периоду "мусорной реформы"

24 декабря Общественная палата РФ провела экстренное совещание по поводу принятия закона о переходном периоде реализации "мусорной реформы". Сегодня Совет Федерации утвердил документ, который позволяет размещать твердые коммунальные отходы (ТКО) на нелегальных свалках до 1 января 2023 г. Участники обсуждения в ОП РФ предположили, что это решение усугубит положение в регионах, и заявили, что откладывать реформу нельзя. Речь зашла о возможном вынесении вето на решение Госдумы и Совета Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, в котором прописано, что на ввод высокотехнологичных объектов обращения с отходами потребуется до трех лет, тогда как обязанность операторов начать деятельность по обращению с ТКО наступает с 1 января 2019 г. Опасаясь мусорного коллапса, депутаты решили отложить реформу до 2023 г.

Председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев рассказал об обеспокоенности общественников очередным промедлением с реформой.

За срыв "мусорной реформы" несут ответственность главы регионов, заявила зампред комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева предположила, что депутаты и сенаторы голосовали за принятие закона, "не подумав, что это коснется каждого".

"Как пришло в голову остановить реформу, которая далась с таким трудом? У нас нет никаких четырех лет, за четыре года мы все зарастем мусором!" – заключила она.