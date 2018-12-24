24 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Ради примирения с девушкой молодой курганец решил украсть цветы из магазина

Молодой курганец после ссоры с девушкой не нашел ничего лучше, чем подарить ей красивые цветы. Да вот беда - денег у 19-летнего ловеласа не оказалось. Тогда он решил напасть на цветочный магазин прямо в центре города.

Поздно вечером 27 октября этого года злоумышленник зашел в цветочный салон "Орхидея" на улице Ленина и попросил продавца оформить для него два букета - один из тюльпанов, второй - из роз, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Когда букеты были готовы, молодой человек попросил продавца показать ему еще мягкую игрушку - когда работник магазина отвлекся, грабитель схватил букеты и пустился бежать.

Причиненный ущерб составил 2,4 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд, сейчас парню грозит до 4 лет тюрьмы.

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Ради примирения с девушкой молодой курганец решил украсть цветы из магазина

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Теги: Орхидея, Курган, магазин, цветы, девушка, ссора, грабеж



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