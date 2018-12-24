24 Декабря 2018
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Главарь омской секты "Возрождение XXI век" получил условный срок

Суд в Омске вынес приговор местному жителю Николаю Кузнецову. За создание секты и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он получил условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, с 2014 года в городе действовало созданное подсудимым религиозное объединение "Возрождение XXI век Омск", от имени которого "пастырь Кузнецов" и его соратники в арендуемых помещениях проводили обучающие семинары (так называемые "богослужения") и лекции псевдорелигиозного содержания.

сектанты, секта "Возрождение XXI век Омск"(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

При этом к "прихожанам" применялись психотерапевтические методы и психологическое воздействие. Как удалось выяснить следователям, в основном семинары посещали одинокие, с личными проблемами, не обустроенные в жизни и с невысоким материальным достатком люди.

"Каждому, кто приходил на собрания, Кузнецов лично и другие последователи этого религиозного течения внушали, что гражданин должен, если так можно выразиться, обратить в веру еще одного, двух или трех человек. Внушалось, что после того, как гражданин пополнит ряды сторонников религиозной группы, он станет состоятелен, счастлив и духовно обогатится", - отметили в СКР.

Действовали и так называемые "семейные группы", которые вместе с "духовным наставником" собирались у кого-либо дома для проведения "религиозных бесед". Во время этих сборищ все танцевали и пели под ритмичную музыку песни и гимны. Участники секты по указанию "пастыря" делали добровольные пожертвования в размере 10% от дохода.

Впоследствии некоторые отмечали ухудшение здоровья. В результате судебно-психологических исследований у 11 участников таких "просветительских бесед" были выявлены нарушения в психике, а у шести человек - психические расстройства.

сектанты, секта "Возрождение XXI век Омск"(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Когда в секту нагрянули с обысками, то нашли там литературу религиозного содержания, книги по психологии, психиатрии и нейролингвистическому программированию, а также журналы с указанием пожертвований, вносимых обманутыми людьми - около 300 тыс. руб. ежемесячно. При этом часть денег Кузнецов отправлял в головную организацию, расположенную в одной из соседних стран.

Как отметили в следствии, своей вины он так и не признал. Приговором суда главарю назначено 3,5 года лишения свободы условно.

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Главарь омской секты "Возрождение XXI век" получил условный срок

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Теги: секта, Омск, приговор



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