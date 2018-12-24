"Не доставайся же ты никому": ревнивый москвич с ножом напал на бывшую и ее нового парня

В Новой Москве пытались убить девушку и ее молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось утром в понедельник на лестничной площадке одного из домов в поселении Внуковское: 27-летний мужчина на почве ревности напал с ножом на свою бывшую девушку и ее нового парня. Пострадавшие с ранениями были госпитализированы, сейчас им оказывают помощь.

Нападавший скрылся, но вскоре был найден мертвым около многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, он совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц". Сейчас проводится расследование.