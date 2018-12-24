Автобус в Кургане наехал на молодую девушку, она с ушибом мозга доставлена в реанимацию

С ушибом головного мозга в реанимацию больницы в Кургане доставили молодую девушку, которую вечером 22 декабря на пешеходном переходе сбил водитель автобуса "ПАЗ".

Авария произошла возле дома №11 на улице Дзержинского в Северном поселке, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Водитель "пазика" ехал со стороны проспекта Машиностроителей в сторону улицы Ястржембского, не заметил девушку 1995 года рождения и сбил ее.

Стоит отметить, что водители пассажирских автобусов в Кургане часто становятся виновниками ДТП с жертвами или пострадавшими, так как торопятся обогнать своих конкурентов и забрать как можно больше пассажиров.