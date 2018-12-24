24 Декабря 2018
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Певца Салтыкова посчитали бедным и не пустили в Украину

Российскому певцу Виктору Салтыкову отказали во въезде в Украину.

Исполнителю не разрешили покинуть киевский аэропорт Борисполь, куда он прилетел 20 декабря, "из-за отсутствия денежных средств".

Об этом Салтыков рассказал на своей странице в Instagram. "Я не малобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти", — написал певец.

По его словам, в текущем году он был в Киеве четыре раза, а произошедшее с ним певец назвал нарушением прав человека.

Тем временем, из-за запрета российским мужчинам 16-60 лет приезжать на Украину поток россиян, приезжающих в эту страну, заметно уменьшился. Две недели назад среднесуточный поток граждан Россиисоставлял 2,5-3 тыс., сейчас он примерно 1,3-1,5 тыс.

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Певца Салтыкова посчитали бедным и не пустили в Украину

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Теги: Украина, деньги



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