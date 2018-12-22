Работы по ликвидации последствий взрыва газопровода в Якутии будут завершены завтра к полудню

Работы по ликвидации последствий взрыва газопровода в Якутии будут завершены завтра к полудню. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Сегодня ночью в 60 км к северо-западу от Якутска произошел взрыв с факельным горением на участке "Якутск - Таастах" газопровода "Средне-Вилюйское газоконденсатное месторождение – Якутск". Факел достигал 10 метров и горел около часа до перекрытия 19-километрового отрезка трубы и еще три часа после, обошлось без пострадавших.

Температура воздуха в месте аварии -26, работы продолжаются и будут идти, ориентировочно, до 12.00 завтра.