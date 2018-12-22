1500 человек митинговали на Сахалине против передачи Курил

В Южно-Сахалинске на площади Победы прошел согласованный митинг "Курилы наши" против отчуждения островов в пользу Японии.

По данным местного отделения КПРФ, на площади собрались около полутора тысяч человек. Около Мемориала павшим солдатам освобождавших юг Сахалина и Курильские острова в 1945 году от японских войск, выступали известные сахалинские политики и общественные деятели. У микрофона собрались: депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова, помощник депутата Государственной думы Галина Подойникова, председатель Сахалинского отделения русского географического общества, историк Сергей Пономарев. Их поддерживал известный писатель Максим Калашников, который ради этого мероприятия приехал на острова из Москвы.

"Добрый день, товарищи. Я представляю здесь Партию Дела. Вот наши знамена. Мы сторонники построения Великой России, сторонники индустриализации ради национального возрождения. Конечно, мы не могли остаться равнодушными к тому, что происходит. Разные мы иногда по политическим взглядам, но вот Курилы нас всех объединили. Торговать своей землей нельзя, какими бы там соображениями это ни было продиктовано. Безусловно, наша партия считает, что вопрос о передаче Курильских островов должен быть навсегда исключен из повестки дня. Власть же не говорит напрямую, что нет, никакой передачи Курильских островов не будет. Такого заявления сделано не было. Первые лица молчат. Но они должны сказать, что декларация 1956 года более не действует, потому что в 1956 году был совсем другой мир. Тогда был великий и могучий Советский Союз, а сейчас мы, извините, бледная тень СССР. Сейчас ситуация гораздо более сложная и опасная", - заявил Калашников.

"Когда наступают трудные времена, нужно обращаться к истинным ценностям. Я коренная сахалинка, мой отец, участник ВОВ и освобождения острова, в тяжелейших боях освобождал Сахалин и здесь впоследствии остался. Вот истинная история: человек передал своим потомкам эту землю. Мы обязаны гордиться этими победами и ни в коем случае не предавать", - добавила депутат думы Южно-Сахалинска от КПРФ Светлана Иванова. Цитаты приводит в трансляуии с митинга Регионы Online.

Поводов для встречи было два - обсуждение о передаче Японии островов малой гряды, а также объединение Приморья с Сахалином. Резолюция по итогам митинга сводится к "Руки прочь от Курильских островов, руки прочь от Сахалинской области"