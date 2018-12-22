"Рождественский" астероид прошел на максимально близком за 400 лет расстоянии от Земли

Астероид 2003 SD220 прошел в 2,9 млн км от Земли - это наибольшее сближение с астероидом за 400 лет, сообщает НАСА. Ближе камень подлетит через полвека - в 2070 году.

Длина несущейся по космосу скалы около 1,6 км, наблюдатели считают, что формой он похож на видимую из-под воды часть бегемота.

Эксперты НАСА сфотографировали "рождественский" астероид с помощью 70-метровой антенны в комплексе Goldstone Deep Space Communications в Калифорнии, 100-метровым телескопом Green Bank Национального научного фонда на западе, 305-метровой антенной в Вирджинии и из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Астероид 2003 SD220 был обнаружен 29 сентября 2003 года астрономами в Обсерватории Лоуэлла по поиску околоземных объектов (LONEOS) в Флагстаффе, штат Аризона. Он классифицируется как "потенциально опасный астероид" из-за его размера и близкого приближения к орбите Земли. Тем не менее, сейчас можно сказать, что камень не представляет будущей угрозы удара для Земли.

Астероид назвали "праздничным" или "рождественским, поскольку его приближение к Земле пришлось на предрождественскую неделю у католиков.