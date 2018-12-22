В Москве портится погода. Обращение МЧС

Столичное управление МЧС выпустил экстренное предупреждение - в Москве портится погода.

Как сообщили в пресс-службе московского главка министерства ЧС, ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Уважаемые пешеходы! При движении будьте более бдительны, аккуратны и взаимовежливы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.