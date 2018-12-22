Рада может попросить Порошенко начать войну с Россией

Верховная рада может попросить президента Украины Петра Порошенко объявить войну России. Проект обращения внесен в парламент депутатом Виталием Куприем.

В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией, передает телеканал Вести. В электронной базе украинского парламента документ пока отсутствует.

Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов.