22 Декабря 2018
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Религия За рубежом

Убийца Иисуса сдался полиции Иерусалима. Пришел в римских доспехах, с копьем, говорил на латыни

Мужчина в римских доспехах и с окровавленным копьем сдался полиции Иерусалима. На чистом латинском он представился римским центурионом Гаем Лонгином Анксанумусом и чистосердечно признался в убийстве Иисуса Христа

Пресс-секретарь местной полиции Джейкоб Левин сообщил, что центурион назвал свое оружие тем "Святым копьем", которое пронзило Христа во время Распятия. Он говорит, что убил Христа как врага Рима, но позже узнал, что тот - мессия. Мужчина также утверждал, что Бог мучил и пытал его в течение почти 2000 лет, чтобы наказать его за его преступления, убивал и воскрешал тысячу раз. Теперь Бог отпустил его с условием, что он сдастся властям.

Полиция не склонна винить римского центуриона в убийстве и просит помочь опознать его, поскольку, возможно, мужчина страдает от психического расстройства. Рост его 174 см, вес 64 кг, каштановые волосы и карие глаза, и он прекрасно говорит по-латыни. У него также есть буквы "SPQR" на его левой руке. S.P.Q.R. — аббревиатура латинской фразы "Senatus Populusque Romanus" ("Сенат и граждане Рима"), которую изображали на штандартах римских легионов, и которая использовалась в Римской республике и Римской империи. Был заменён на христианский символ лабарум Константином Великим. Точное значение аббревиатуры S.P.Q.R., скорее всего, имело архаическое происхождение даже во времена Древнего Рима. Это значило: благодарность сенату и римскому народу.

В полиции считают, что сдавшийся может быть иностранцем, поскольку не числится ни в одной психушке Израиля. Случай его необычен, поскольку он выбрал для самоидентификации не исторического персонажа, вроде Наполеона или самого Иисуса Христа, а второстепенную роль, что делает его случай очень редким.

Лонгин - мифическая фигура в христианстве, описанная в христианской традиции как римский солдат, который во время Распятия на кресте пронзил Иисуса своей копьем, "Священным копьем".

Его имя не указано в Библии, но различные христианские традиции создали несколько историй вокруг него. Он традиционно почитается как святой и мученик Римско-католической церковью, Восточной православной церковью и рядом других христианских общин, даже если о нем мало что известно. Историю римского центуриона опубликовала на этой неделе World News Daily Report.

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Убийца Иисуса сдался полиции Иерусалима. Пришел в римских доспехах, с копьем, говорил на латыни

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Теги: иисус христос, убийство, римский центурион



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