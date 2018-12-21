21 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Конфлит в Донбассе не закончится, пока Порошенко будет президентом, - Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский cчитает, что "если будет Порошенко [президентом], конфликт [в Донбассе] никогда не закончится". Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному в YouTube на канале "В гостях у Гордона".
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По мнению Коломойского, конфликт в Донбассе нужен Порошенко, чтобы "вопрос Крыма" вновь не стал актуальным. Инцидент в Керченском проливе он назвал "глупой провокацией с целью введения военного положения".

В целом он охарактеризовал президентство Порошенко как "движение по наклонной плоскости вместе со своим рейтингом" и назвал его "аморальным типом".

"Страна в 2014 году и в 2019-м - это две разные страны. Всем все до одного места. Снова никакого патриотического подъема. Даже если у нас второй раз Крым "захватят". Это все он сделал", - подытожил олигарх.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом.

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Конфлит в Донбассе не закончится, пока Порошенко будет президентом, - Коломойский

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Донбасс



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