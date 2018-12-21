21 Декабря 2018
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В Москве со 2 января повысится стоимость проезда на транспорте

С января 2019 года повысится стоимость проезда в московском транспорте, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как отмечается, стоимость разовой поездки не изменится, а стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В департаменте уточняют, что тарифы изменятся в пределах 5,1%.

Со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей."Единый" билет на 60 поездок составит 1 тыс. 900 рублей вместо 1 тыс. 765 рублей. При этом такой билет будет действовать в течение 45 дней с момента покупки. Повысится и цена проезда по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" - она составит 59 рублей.

Безлимитные абонементы также подорожают - на 30 суток будет стоить 2 тыс. 170 рублей (раньше было 2 тыс. 075), а на 90 дней - 5 тыс. 430 рублей (вместо 5 тыс. 190).

Повышение коснется и льготных проездных билетов.

Напомним, как сообщало Накануне.RUранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

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В Москве со 2 января повысится стоимость проезда на транспорте

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Теги: проезд, льготный проезд, тариф, Москва, департамент транспорта



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