ГИБДД Зауралья начинает охоту на пьяных водителей

В Кургане и по всей области 22 декабря сотрудники ГИБДД выведут на службу почти весь свой личный состав.

Инспекторы ДПС проведут рейд "Нетрезвый водитель", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Полицейские будут массово останавливать водителей и смотреть на их состояние. Стоит отметить, что за 11 месяцев этого года на территории региона по вине пьяных за рулем произошло почти 200 аварий, в которых погибли более 50 человек.

В ГИБДД просят очевидцев того, как пьяный человек сел за руль и начал движение, позвонить и сообщить о произошедшем по телефону 8 (3522) 25-64-90.