В Зауралье поймали иностранцев, которые нелегально пересекли госграницу

В Курганской области заключили под стражу на период следствия двух иностранцев, которые незаконно пересекли госграницу.

Ранее мужчины получили запрет на въезд в Россию, однако решили незаконно попасть в страну, чтобы жить в ней и работать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Они пересекли границу возле села Горбуново в Петуховском районе, после чего были задержаны. Свою вину мужчины полностью признали.