В Челябинске прокуратура требует уволить замначальника отдела полиции

Прокурор Центрального района Челябинска потребовал уволить заместителя начальника ОП "Центральный" УМВД по Челябинску в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудник полиции 20 декабря был задержан в связи с незаконным получением денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, замначальника отдела полиции совершил коррупционное правонарушение – не уведомил свое руководство и органы прокуратуры о случае обращения к нему лица в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Представление с требованием уволить сотрудника полиции внесено начальнику УМВД России по Челябинску.