На ВДНХ после реставрации вернули памятник селекционеру Мичурину
На ВДНХ в Москве вернули памятник селекционеру Ивану Мичурину после реставрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии.
Бронзовый монумент восстанавливали около десяти месяцев. Скульптуру работы Дмитрия Жилова установили в Мичуринском саду выставочного комплекса в 1954 году.
"Сегодня Мичуринский сад входит в зону "Природа культивируемая" ландшафтного парка ВДНХ, благоустройство которого завершилось в этом году. Мы рады, что обновленный памятник занял свое историческое место", - отметили в свою очередь в пресс-службе ВДНХ.
За свою 64-летнюю историю памятник ни разу не ремонтировали,