21 Декабря 2018
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На ВДНХ после реставрации вернули памятник селекционеру Мичурину

На ВДНХ в Москве вернули памятник селекционеру Ивану Мичурину после реставрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии.

Бронзовый монумент восстанавливали около десяти месяцев. Скульптуру работы Дмитрия Жилова установили в Мичуринском саду выставочного комплекса в 1954 году.

"Сегодня Мичуринский сад входит в зону "Природа культивируемая" ландшафтного парка ВДНХ, благоустройство которого завершилось в этом году. Мы рады, что обновленный памятник занял свое историческое место", - отметили в свою очередь в пресс-службе ВДНХ.

памятник Мичурину, ВДНХ(2018)|Фото: пресс-служба правительства москвы

За свою 64-летнюю историю памятник ни разу не ремонтировали,

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На ВДНХ после реставрации вернули памятник селекционеру Мичурину

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Теги: памятник Мичурину, ВДНХ, Иван Мичурин



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