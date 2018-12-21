На ВДНХ после реставрации вернули памятник селекционеру Мичурину

На ВДНХ в Москве вернули памятник селекционеру Ивану Мичурину после реставрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии.

Бронзовый монумент восстанавливали около десяти месяцев. Скульптуру работы Дмитрия Жилова установили в Мичуринском саду выставочного комплекса в 1954 году.

"Сегодня Мичуринский сад входит в зону "Природа культивируемая" ландшафтного парка ВДНХ, благоустройство которого завершилось в этом году. Мы рады, что обновленный памятник занял свое историческое место", - отметили в свою очередь в пресс-службе ВДНХ.

За свою 64-летнюю историю памятник ни разу не ремонтировали,