В Подмосковье поймали угонщиков дорогих иномарок

В Подмосковье полицейские задержали четырех человек, которые подозреваются в серии краж автомобилей "премиум"-класса на сумму свыше 20 млн рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, двое из них заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали иномарки, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов. Всего было похищено семь автомобилей.

В августе в Петербурге задержали банду автоугонщиков, в которую входила женщина. Как выяснили сыщики, угонщики специализировались на хищениях Kia Rio и Hyundai Solaris.

Угнанные автомобили перегоняли в "отстойники" на несколько суток, чтобы обнаружить скрытые системы охраны, затем изменяли номерные агрегаты и перепродавали на сайте бесплатных объявлений, в том числе на запчасти.