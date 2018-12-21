В Apple считают нормой погнутые iPad Pro

Корпорация Apple прокомментировала жалобы покупателей на погнутые iPad.

Как говорят в компании, это является побочным эффектом производственного процесса, однако дефектом не является. После начала продаж последних моделей iPad Pro с тонким корпусом, пользователи заметили, что планшет очень легко согнуть. После этого покупатели начали жаловаться на то, что устройство погнуто уже в упаковке. Другие жалуются на то жалуются, что планшет начинает гнуться в процессе повседневного использования.

В Apple говорят, что новые iPad могут поставляться с "небольшим" изгибом, и отметили, что планшет сгибается во время охлаждения компонентов устройства, сообщает Lenta.ru.

iPad Pro с "безрамочным" экраном был представлен 30 октября. Новые iPad Pro Apple сделала безрамочными - теперь экран практически занимает всю фронтальную панель. Планшет лишился кнопки Home, а потому для разблокировки используется система распознавания лиц Face ID. Планшет также будет выпускаться в двух версиях: с 11- и 12,9-дюймовыми экранами.