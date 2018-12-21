США увеличивают стоимость туристической визы для россиян

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы до трех лет для россиян возрастет до $303.

Это произойдет с 1 января 2019 года за счет введения сбора за выдачу визы, основанного на принципе "взаимности". Такой же сбор Россия взимает с американцев за тот же тип визы. Об этом говорится на сайте посольства США.

При этом для получения однократной визы сроком до одного года нужно будет заплатить сбор в $160. Ранее стоимость многократной туристической и деловой американской визы составляла $160, сообщает ТАСС.

Ранее МИД РФ сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.