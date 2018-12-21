В США выявили 700 случаев насилия священниками детей

В США выявили около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников Римско-католической церкви.

Ранее шесть епархий штата Иллинойс публично назвали имена 185 священников, которые обвиняются в надругательствах над детьми, но прокуратура смогла выявить еще около 500 случаев, которые церковные власти расследовать должным образом отказывались.

5 августа в США был обнародован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.

В настоящее время случаи домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников римско-католической церкви расследуются в 13 штатах США, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Папа римский Франциск разрешил шлепать детей. При это он уточнил, что это возможно исключительно в воспитательных целях, и не должно унижать достоинство ребенка.

Папа не раз высказывался на тему защиты детей, он объявил о начале решительной борьбы с педофилией и извинился за священников, которые совершали насилие над детьми.