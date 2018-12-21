Продолжение фильма "Люди в черном" выйдет на экраны в 2019 году

В интернете появился трейлер четвертой части американской фантастический комедии "Люди в черном: Интернэшнл".

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment. В ленте снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером стал Феликс Гэри Грей.

Первые три части "Людей в черном" снял Барри Зонненфельд, а главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

Новая картина выйдет на экраны в июне 2019 года, сообщает РИА "Новости".

Героями новой картины стали агенты британского отделения "Людей в черном" - секретной организации, которая ведет борьбу с инопланетянами, которые пытаются нелегально мигрировать на Землю. Главным героям предстоит вычислить шпиона в рядах тайных агентов.