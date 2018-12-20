В Челябинске водителя БМВ, устроившего пьяную смертельную аварию, приговорили к 2 годам 10 месяцам в колонии-поселении

В Челябинске суд огласил приговор водителю БМВ, устроившему пьяную смертельную аварию. Он проведет в колонии-поселении 2 года 10 месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Напомним, 23-летний водитель 20 мая на БМВ-Х6 в состоянии алкогольного опьянения выехал на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП на пересечении ул.Комарова - ул.Салютной с тремя автомобилями - "Лада Веста", "Шкода Октавия", ГАЗ-31029. Водитель "Лады" от травм скончался на месте.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права управления ТС на 2,5 года.