Один уже обратился. В Челябинске начался прием конкурсных документов на должность градоначальника

В Челябинске стартовал прием заявок на конкурс по выбору главы города.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, один человек уже принес документы, однако они не соответствовали всем заявленным требованиям - поэтому заявление принято не было.

Документы можно подавать с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. Для участия в конкурсе нужно предоставить личное заявление установленного образца, копию паспорта, сведения о доходах и имуществе, справку об отсутствии судимости, а также фотографии.

С полным перечнем необходимых для подачи заявления документов можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска.

Напомним, сейчас обязанности главы города временно исполняет Владимир Елистратов.