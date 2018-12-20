Владимир Путин рассказал о тупике в российско-британских отношениях

В ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о состоянии российско-британских отношений. Они, по мнению российского президента, находятся в тупике.

При этом "Брекзит" на России отразится минимально, но косвенно, так как затронет всю мировую экономику.

"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений с Британией, и я думаю, они тоже", - подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что Великобритания в этом году стала лидером по прямым иностранным инвестициям в Россию, они составили 22 млрд долларов. При этом Владимир Путин допустил, что это отчасти может быть репатриацией наших капиталов.