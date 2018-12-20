Владимир Путин: правительство в Кабуле контролирует не более трети Афганистана

Владимир Путин посчитал, что ситуация в Афганистане далека от урегулирования.

В ходе своей ежегодной большой пресс-конференции он отметил, что законное правительство в Кабуле контролирует лишь около трети территории страны, а итоги выборов подсчитываются месяцами.

Путин заявил, что допускает возможность переговоров с талибами. "Со значительной силой нужно считаться", но президент России осудил попытки США провести с ними сепаратные переговоры.