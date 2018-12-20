"Стоимость билетов на Тимати возрастет". Путина спросили о рэперах, а он вспомнил о псковских десантниках

Одним из первых вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина стал вопрос о реперах, которые после ряда отмененных концертов и задержания Хаски уже полмесяца никак не выйдут из повестки.

Путин весьма вдумчиво, но в то же время и пространно отвечал на вопрос журналистки "Интерфакса" о молодежи и политике запретов. "Поют с матерком, ну и пусть поют!" - говорил президент. При этом он несколько раз повторил, что "грубо запрещать нельзя, а надо выстраивать все аккуратно".

Но также он отмечал и то, что "нужно с уважением относиться к своей стране" и "если есть ответственность вне интернета - в нем она тоже должна быть". Неожиданно Владимир Путин вспомнил про героический подвиг псковских десантников.

"Что касается потери или приобретения авторитета у молодежи. Когда мне говорят о молодежи, я вспоминаю трагические и героические события нашей истории. Давайте вспомним роту десантников. 96 молодых парней против двух тысяч. Дрались лопатами и ножами. Вот это молодежь, вот это герои. А волонтеры? 35 тысяч на ЧМ. А молодые люди, которые занимаются поисковой деятельностью? Тысячи тоже. Есть и молодые ученые. Этот слой - и есть наше будущее. Есть среди них и рэперы", - отвечал президент.

Путин также напомнил, что в числе его доверенных лиц "был рэпер Тимати, расписанный такой молодой человек".

"Теперь стоимость билетов на Тимати возрастет вдвое", - отреагировал телеграм-канал "Коррозия Власти".

Наблюдатели в соцсетях увидели каждый свое, а отреагировали многие. Включая и главу Чечни Рамзана Кадырова.

"К сожалению, целый ряд СМИ, отечественных и зарубежных организаций стремятся внушить определенной части молодежи, что не должно быть никакой ответственности, не должно быть никаких обязательств перед государством. Это губительная политика, направленная против России и российского народа. Конечно, ничего у них не получится! Президент привел примеры, которые свидетельствуют, что миллионы молодых людей в нашей стране любят свое Отечество, гордятся им, готовы встать на защиту!" - пишет Кадыров в своем телеграм-канале.

"Неудержимо захотелось деградировать", - сообщила бывший комиссар "Наших", блогер Кристина Потупчик.

Политолог Максим Жаров замечает, что в туманном ответе президента о молодежной политике, возможно, скрывается отсутствие системных подходов.

"К сожалению, слова президента подтверждают отсутствие сегодня у власти системной работы с молодежью и даже представления о том, чем живет сегодня молодежь. Если в представлении президента молодежь - это поклонники фильма "6 рота", волонтеры и молодые ученые, то куда относятся все остальные молодые люди, обитающие в соцсетях? Столь узкое и утилитарное понимание молодежи может привести к серьезным проблемам в отношениях общества и власти уже в ближайшем будущем", - комментирует Накануне.RU Максим Жаров.

А некоторые вспомнили и другие трагические обстоятельства подвига псковских десантников.

"Да, вели бой. Три дня. И никто им не пришел на помощь. Оставили их на растерзание двум тысячам боевиков. Отличный пример, Царь-батюшка", - пишет "Вестник бури".