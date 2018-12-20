Сестры Кардашьян-Дженнер объявили о закрытии своих мобильных приложений

Сестры Кардашьян-Дженнер удивили весь мир. Кортни, Хлои, Кайли, Ким и Кендалл заявили, что больше не будут обновлять свои приложения и не будут создавать новый контент для них, а в 2019 году вообще закроют все существующие проекты.

Вот что пишет на своем сайте Ким Кардашьян (38): "У нас был невероятный опыт общения с вами через наши приложения в течение последних нескольких лет, но мы приняли сложное решение больше не обновлять их. Мы искренне надеемся, что это приключение было для вас таким же, как и для нас, и мы с нетерпением ждем новых проектов".

Приложения имени самих себя девушки сделали разнонаправленными: Кайли делилась уроками макияжа и своими плей-листами, Ким сосредоточилась на красоте, Хлои рассказывала о фитнесе, Кортни занималась здоровьем. Подписка на каждое приложение стоило $2,99 в месяц. Девушки размещали в приложениях эксклюзивный видеоконтент, фотографии, тексты.

Аналитики предполагают, что сестры сосредоточатся на своих официальных сайтах, у которых будут удобные мобильные версии и, вероятно, бесплатный или частично бесплатный контент. Вообще, семейство, видимо, решило переформатировать свои многочисленные бизнесы. Так, в августе этого года было объявлено о закрытии сети магазинов одежды DASH.