Путину пожаловались на мусор в Челябинске

Владимиру Путину в ходе его большой пресс-конференции задали вопрос из Челябинска, журналист пожаловалась, что у знакомых пакеты с мусором стоят в квартире.

Путин ответил, что "десятилетиями с советских времен мусор сбрасывали в ямы, образно говоря", никто не занимался мусоропереработкой. И заверил, что власти продолжат мусорную реформу.

Напомним, старт реформы в Челябинске привел к мусорному коллапсу, из-за изменений в логистике, коммунальные службы не справлялись с вывозом отходов из дворов.