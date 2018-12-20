Путин доволен командой Медведева и снова обещает "прорыв"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что "в целом доволен" командой Дмитрия Медведева.

По мнению главы государства, нельзя подсчитывать рост ВВП "механически". Он отметил, что в 2008 г. кризис в мировой экономике возник не по нашей вине, а в 2014-2015 гг. произошёл ещё один кризис, падение цен на нефть.

Владимир Путин также рассказал, что российской экономике нужно попасть в "другую лигу экономик", для чего необходимо изменить её структуру, чему должны поспособствовать нацпроекты. Кроме того ожидается дальнейший рост ВВП, в частности, с 2021 г. правительство планирует 3%, а потом и больше. По сути, таким образом, без ответа остался вопрос журналиста о том, как выполнить поручение Путина об обеспечении "прорыва" и вхождении в пятерку ведущих экономик мира с темпами роста 1-2% в год, если, по подсчетам экспертов, для этого нужно расти не менее 5% в год.