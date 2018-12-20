20 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Вадим Шумков поздравил зауральских "чекистов" с профессиональным праздником

Глава Курганской области Вадим Шумков обратился к сотрудникам ФСБ со словами поздравления - 20 декабря по всей стране отмечается День работников органов госбезопасности.

Как отметил врио губернатора, сотрудники ведомства всегда защищали Россию от внешних и внутренних посягательств.

"Каждый из вас, будучи патриотом своей страны и родного края, на высоком профессиональном уровне и с большим мужеством выполняет поставленные непростые задачи. Способность эффективно их решать коллектив Управления ФСБ России по Курганской области доказывает конкретными результатами", - отметил Вадим Шумков.

Глава региона не забыл и о поздравлениях в адрес ветеранов службы.

"Они вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи, передают свой опыт, верность принципам долга и чести", - отметил врио губернатора.

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Вадим Шумков поздравил зауральских "чекистов" с профессиональным праздником

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Теги: Вадим Шумков, ФСБ, госбезопасность, праздник, 20 декабря, Зауралье



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