Общественный транспорт в Надымском районе переведут на СПГ

Надымский район станет пилотной площадкой по переводу общественного транспорта на сжиженный природный газ. Об этом сообщил глава Надымского района Леонид Дяченко на сегодняшнем заседании ямальского заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Леонида Дяченко, для муниципального парка уже закуплено 15 автобусов малого и среднего класса. Торги уже проведены. Сейчас власти района готовятся к переводу транспорта на СПГ

Также глава района сообщил о необходимости строительства новых дорог: некоторые поселки до сих пор не имеют сообщения с Надымом. Также по словам Дяченко, несмотря на то, что доходы надымчан растут - номинальная зарплата по итогам прошлого года превысила 109 тыс. руб. - в районе зафиксировано снижение розничного оборота. Эту тенденцию глава района объяснил тем, что местные жители чаще выбирают интернет-магазины.

Депутаты заслушали доклад главы района и приняли его единогласно.