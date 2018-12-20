На Южном Урале дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

Челябинские активисты ОНФ обратились в надзорные органы из-за ремонта дороги при минусовых температурах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По словам общественников, на трассе Магнитогорск – Чебаркуль рабочие укладывали горячую смесь, несмотря на минусовую температуру. Активисты ОНФ зафиксировали нарушение на видеокамеру, а дорожники, увидев общественников, решили свернуть работы и покинули участок.

В Челябинской области для ремонта дорог используется асфальтовое покрытие непригодное для применения зимой.

"При укладке такой горячей смеси зимой покрытие становится пористым, в него попадает влага и при минусовых температурах, естественно, замерзает, разрушая свежее покрытие. Кроме того, зимой сложно добиться сцепления между слоями смеси, так что ремонт в морозы – это история про освоение денег, но никак не про качество", – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Артем Артемьев.