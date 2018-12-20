На Южном Урале дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

На Южном Урале дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

Челябинские активисты ОНФ обратились в надзорные органы из-за ремонта дороги при минусовых температурах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По словам общественников, на трассе Магнитогорск – Чебаркуль рабочие укладывали горячую смесь, несмотря на минусовую температуру. Активисты ОНФ зафиксировали нарушение на видеокамеру, а дорожники, увидев общественников, решили свернуть работы и покинули участок.

ремонт дороги зимой(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинской области для ремонта дорог используется асфальтовое покрытие непригодное для применения зимой.

"При укладке такой горячей смеси зимой покрытие становится пористым, в него попадает влага и при минусовых температурах, естественно, замерзает, разрушая свежее покрытие. Кроме того, зимой сложно добиться сцепления между слоями смеси, так что ремонт в морозы – это история про освоение денег, но никак не про качество", – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Артем Артемьев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОНФ, ремонт дорог, нарушения,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1880

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети