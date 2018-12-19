19 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Еврокомиссия выдвинула ультиматум Украине, пригрозив заморозить "безвиз"

Еврокомиссия предъявила Украине ряд требований, которые она обязана выполнить для продолжения действия безвизового режима с ЕС. Фактически Еврокомиссия выдвинула ультиматум, пригрозив заморозить "безвиз". О нем говорится в ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и "Восточного партнерства".
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В докладе отмечается, что в текущем году произошло "значительное увеличение числа отказов во въезде" гражданам Украины. В 2017 году число отказов выросло на 47% по сравнению с 2016 годом и составило 33 тыс. случаев. Также в 2017 году были пойманы 33,5 тыс. украинцев, нелегально находящихся в ЕС.

Украина названа в числе стран, граждане которых активно участвуют в трансграничных ОПГ, занимаются контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег. Также Украина является одной из основных транзитных стран для контрабанды на территорию ЕС поддельной продукции, особенно табачных изделий.

В итоге Еврокомиссия выдвинула семь условий, только одно из которых относится к миграции - это срочно сократить число нелегальных мигрантов с Украины. Остальные требования касаются антикорруционных органов, "чрезмерного регулирования" НПО, системы декларирования собственности чиновников и больше напоминают политический шантаж.

Как сообщало Накануне.RU, 97% украинцев считают, что безвизовый режим с ЕС не улучшил их жизнь.

Петр Порошенко(2017)|Фото: 12inform.ru

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Еврокомиссия выдвинула ультиматум Украине, пригрозив заморозить "безвиз"

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Теги: Украина, ЕС, безвиз, ультиматум



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