Здание "Центрального телеграфа" в Москве продали за 2 млрд рублей

Здание "Центрального телеграфа" в Москве продали за 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелекома".

ПАО "Центральный телеграф" (дочернее предприятие провайдера) закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. "Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. Сумма сделки составила 2 млрд руб. (с учетом НДС)", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, сделка реализована в рамках стратегии компании до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний. Имя покупателя не раскрывается.

Портфель недвижимости "Ростелекома" в настоящее время насчитывает около 20 тыс. 770 объектов, что составляет более 8,3 млн кв. м.